Rinviato l’incontro con il sottosegretario Vittorio Sgarbi

E’ stato rinviato a data da destinarsi l’incontro pubblico con il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, inizialmente programmato per domani. La nuova data, in accordo con l’Opera del Duomo e il Gal Trasimeno Orvietano, sarà comunicata prossimamente. L’appuntamento era quello per presentare il calendario degli oltre 7O appuntamenti che tra arte, tradizioni, enogastronomia, teatro, musica e sport coprono tutto l’anno e si rivolgono ad un pubblico eterogeneo per i turisti e per la comunità locale che va sotto il nome di “Orvieto always on“.Tra conferme e nuove idee, la copertina degli eventi 2023 spetta all’arte e alle celebrazioni del 500esimo anniversario dalla morte di Luca Signorelli, autore dei capolavori che si trovano nella cappella di San Brizio.