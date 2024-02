rinvenuti ovuli “abbandonati“

La polizia ferroviaria di Terni, nel corso dei servizi di controllo straordinario del territorio messi in campo per garantire la “Movida Sicura”, nella serata di sabato 10 febbraio, ha rinvenuto e sequestrato cinque involucri di sostanza stupefacente, di cui quattro di cannabis e uno di cocaina, abbandonati in diversi punti della stazione, tra l’atrio biglietteria e il marciapiedi di fermata degli autobus.

Il servizio predisposto dalla questura di Terni, è stato organizzato in occasione del fine settimana, quando è più intenso il transito di giovani che si spostano per recarsi nei luoghi della movida.

In particolare nella serata del 10 febbraio scorso vi erano molti giovani per lo più diretti a Foligno a una festa organizzata in un locale pubblico in occasione del Carnevale, l’attività è stata svolta in collaborazione con il personale del Reparto Cinofili di Nettuno, con il cane addestrato alla ricerca di sostanza stupefacente, che ha permesso, appunto, di rinvenire le sostanze stupefacenti, probabilmente abbandonate dai giovani accortisi dei controlli in corso da parte della Polizia Ferroviaria e dell’unità cinofila.