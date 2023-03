Rinnovato l’impianto sportivo

TERNI La Giunta comunale , su proposta degli assessori Benedetta Salvati e Elena Proietti, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica per a riqualificazione dell’impianto sportivo “Ovidio Laureti”, in via Papa Benedetto III. Si tratta di un intervento finanziato all’interno del Pnrr con un quadro economico di 880mila euro. "L’impianto - spiega Palazzo Spada – sarà trasformato in una struttura sportiva polifunzionale che ospiterà calcio a 11, calcio a 5 e padel. Prevista anche una tribuna con capienza compresa tra le 100 e le 300 persone"