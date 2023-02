Rinnovato il governo diocesano Ecco i sacerdoti per il quinquennio

Dopo quello tifernate, il vescovo Luciano Paolucci Bedini ha rinnovato anche il governo della Chiesa eugubina per il quinquennio 2023-2028, il secondo alla guida della diocesi di S.Ubaldo, affidato al Consiglio Presbiterale ed al Collegio dei consultori. Il Consiglio presbiterale risulta composto dai membri eletti tra i sacerdoti, don Fabricio Cellucci, don Leonardo Giannelli, don Edoardo Mariotti, don Francesco Menichetti e don Armando Minelli, dai componenti di diritto per il loro ufficio, cioè il vicario generale don Mirko Orsini, e quello episcopale per la vita religiosa, fra Marco Freddi, infine, dai membri di nomina vescovile e cioè don Marco Cardoni e don Gaetano Bonomi Boseggia. Del Collegio dei consultori ne fanno parte il vicario generale, don Mirko Orsini, che sarà anche segretario, il vicario episcopale per la vita religiosa, fra Marco Freddi e don Leonardo Giannelli, don Armando Minelli, don Marco Cardoni, don Gaetano Bonomi Boseggia. Compiti e funzioni dei due organismi sono stabiliti e definiti dalle normative canoniche e riguardano la collaborazione prestata al vescovo nel governo della diocesi. Il Presule ha colto l’occasione per fornire alcune linee guida. "Ho dato ai due organismi, sia nella diocesi di Gubbio sia in quella di Città di Castello – ha sottolineato il vescovo Luciano Paolucci Bedini - tre questioni in particolare da approfondire. La prima, rivedere la struttura diocesana sul territorio, quindi la suddivisione in parrocchie e zone, valutando l’articolazione su comuni, centri urbani e periferie, ed anche la presenza di sacerdoti e diaconi. La seconda grande questione è quella del rivedere, interpretando la presenza della Chiesa nella vita di oggi, l’organizzazione della pastorale sui territori diocesani. Non ho mai apprezzato appieno questa specializzazione e suddivisione delle varie pastorali in uffici e compartimenti spesso ‘stagni’. In realtà, la pastorale è una sola e ha bisogno di un coordinamento tra tutti gli ambiti, specie quelli più sensibili, sul fronte dell’evangelizzazione tra la gente". Infine " il cammino e il percorso verso l’unità tra queste due Chiese sorelle (Gubbio-Città di Castello ndc)". "L’obiettivo - conclude il vescovo Luciano - è quello di studiare insieme quali passi fare, come creare le condizioni perché queste due Chiese, nel rispetto della loro storia e delle loro peculiarità, possano però andare verso una piena unificazione".