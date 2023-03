“Rinnovata“ la risonanza magnetica

Si chiama Magnetom Skyra Fit il nuovo software che aggiorna la risonanza magnetica, inaugurato all’ospedale Santa Maria di Terni. L’aggiornamento, dal valore di 700mila euro, somma interamente coperta dalla Fondazione Carit, si basa sull’ultima piattaforma tecnica commercializzata da Siemens lo scorso anno (Skyra Fit Biomatrix) che consente sia di confermare tutte le tecniche già disponibili, sia di prevederne nuove, come ad esempio la tecnica di perfusione cerebrale senza utilizzo di mezzo di contrasto, molto utile in pediatria, sia quelle di perfusione con mezzo di contrasto per lo studio della permeabilità capillare assai efficaci in campo oncologico. L’incremento del segnale ottenibile grazie alla nuova geometria delle bobine multicanale consente inoltre un imaging sub-millimetrico 3D ad alta risoluzione, sequenze più brevi utili per i pazienti claustrofobici e poco collaboranti. A presentarlo il dottor Massimo Principi, dirigente della Struttura Complessa di Neuroradiologia.

"Ringraziamo la Fondazione Carit – ha spiegato il direttore generale dell’ospedale Andrea Casciari – per l’impegno assicurato anche in questa occasione. L’aggiornamento del macchinario consente di ottenere uno sviluppo sostanziale delle prestazioni sanitarie, in particolare per quanto riguarda la definizione delle immagini. Questo permetterà un ulteriore aggiornamento delle nostre strumentazioni, proseguendo lungo la direttiva del continuo rinnovamento dei macchinari con l’obiettivo di offrire sempre migliori prestazioni".