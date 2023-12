E’ stata rinnovata la numerazione dei sentieri della montagna gualdese: lo si è fatto rispettando un nuovo protocollo nazionale. Si è resa necessaria anche la sostituzione della vecchia cartellonistica non più adeguata, non solo per la non corrispondenza dei numeri, ma perché con il tempo diversi cartelli erano deteriorati o distrutti, in gran parte anche ad opera delle mucche. Protagonisti positivi della bella operazione sono stati i volontari della sezione del Cai guidata dal presidente Franco Palazzoni, con la commissione escursionistica che ha portato a compimento l’importantissimo progetto. A completamento dello stesso restava un ultimo tassello: pubblicare una nuova cartina dei sentieri della montagna gualdese adeguata alla nuova numerazione. E ciò si è reso possibile grazie soprattutto al sostegno economico della Fondazione Perugia. Un bell’investimento che faciliterà ulteriormente la conoscenza dei sentieri della montagna per i tanti escursionisti che sempre più spesso vengono anche dalle Marche e dall’Umbria, in particolare da Perugia, perché grazie alla nuova superstrada oggi raggiungere Gualdo Tadino non è più un’impresa. Le cartine sono in distribuzione presso la sezione Cai ed in altri punti della città come le rivendite dei giornali: sono in vendita al costo di 5 euro per i soci e di 8 euro per i non soci. Alberto Cecconi