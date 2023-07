"Rincari energetici Comuni in difficoltà"

CITTA’ DI CASTELLO – "Svincolare una parte del Fondo ‘Crediti di Dubbia Esigibilità’ stanziato nel bilancio di previsione rappresenterebbe per il nostro Comune, come per tutti gli altri in Italia, un aiuto concreto per affrontare la difficile contingenza determinata dall’aumento dei costi energetici e dall’inflazione, che gravano sulla gestione dei beni e dei servizi a disposizione dei cittadini". L’auspicio per il sindaco Luca Secondi è che l’ordine del giorno presentato alla Camera dei Deputati dagli onorevoli Ascani e Gnassi "possa trovare il sostegno di tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza, permettendo di migliorare le condizioni finanziarie attuali dei Comuni". E’ quanto ha dichiarato pubblicamente ieri il sindaco alla notizia del deposito alla Camera dei Deputati dell’ordine del giorno. Il documento impegna il Governo ad "assumere ogni iniziativa utile per consentire ai Comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti stanziato in sede di previsione".

Con l’ordine del giorno si fa presente che "molti Comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa dei consistenti aumenti di costi (energia, beni, servizi)", evidenziando che "lo stanziamento attuale del Fondo Crediti risulta superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio". Da qui l’esigenza rappresentata dagli onorevoli di consentire ai Comuni di disporre di una parte del fondo, che obbliga ogni anno gli enti locali a effettuare un accantonamento nel bilancio di previsione e a vincolare una quota del risultato di amministrazione. "Disporre di una parte di questo fondo ci permetterebbe di gestire con maggiore tranquillità la spesa corrente per servizi, manutenzioni e azioni dirette a beneficio della cittadinanza, ma anche di sostenere gli investimenti", ha chiarito Secondi.