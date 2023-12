Rinasce la scuola di Sferracavallo. Fine dei lavori fissata a marzo 2025

Un finanziamento da un milione e mezzo di euro per risolvere in tempi brevi il problema della scuola d’infanzia “Collodi“ di Sferracavallo. La scuola era stata chiusa perchè non conferme alle norme antisismiche con il trasferimento momentaneo in una struttura di Bardano. Ora sono stati consegnati ufficialmente alla Ma.Co.Ri srl di Roma i lavori di demolizione e ricostruzione. Il verbale di consegna è stato sottoscritto (foto) alla presenza del sindaco Roberta Tardani e dell’assessore regionale all’istruzione, Paola Agabiti. L’intervento è finanziato con fondi del Pnrr. Il cantiere durerà 463 giorni e il termine dei lavori è previsto a marzo 2025. "C’è grande soddisfazione – dice Tardani – perché in un anno e mezzo dalla chiusura della scuola per inagibilità siamo riusciti a reperire i finanziamenti, definire la progettazione e oggi a consegnare i lavori per un intervento che restituirà la struttura alla frazione di Sferracavallo in tempi brevi, per l’inizio dell’anno scolastico, a settembre 2025. Era un obiettivo che ci eravamo dati nel momento in cui ci siamo trovati ad affrontare le problematiche di questo edificio che aveva bisogno continuo di interventi. Abbiamo compiuto verifiche e studi approfonditi sulla struttura dai quali era emersa la necessità di demolirla e costruirne una nuova. Quel lavoro così attento ed efficace ci ha portato a questo momento per noi molto importante ma soprattutto importante per Sferracavallo e Orvieto. L’assessore Agabiti: "Devo congratularmi con l’amministrazione comunale e con il sindaco Tardani per la velocità con cui è riuscita a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per mantenere un’istituzione pedagogica fondamentale per il territorio e per dare la possibilità ai bambini e ai genitori del quartiere di usufruire di una scuola rinnovata, moderna, sicura e accogliente"

Cla.Lat.