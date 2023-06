Rinasce il mitico ’Eden Rock’ Bastia avrà il suo Acquapark

BASTIA UMBRA – "È stato un iter difficile e lungo, ma ora è imminente l’avvio dei lavori che saranno completati in un anno, in tempo per la prossima stagione". Così Filiberto Franchi, assessore municipale allo sport, parla del ’Parco Acquatico Piscina Eden Rock 2.0’, da realizzare, mediante project financing, dopo l’approvazione del progetto esecutivo; opera per un costo di 1,5 milioni a totale carico del concessionario.

"Eden Rock 2.0, che verrà costruito nella zona della piscina comunale – spiega ancora l’assessore Franchi – oltre alla vasca natatoria da 25 metri per 8 corsie, potrà contare su un’area verde attrezzata e verrà completa da una ‘laguna’ per bambini di 300 metri quadrati oltre che di scivoli per grandi e piccini e di area beach- volley. Si tratta di una realizzazione molto attesa dalla città dopo la ‘distruzione’ della piscina di viale Giontella, la mitica Eden Rock costruita dal cavalier Francesco Giontella negli anni ’50 che rappresentava un luogo per attività ludico-ricreative non solo per Bastia, per le famiglie, un punto di ritrovo per tutta la comunità bastiola e per il circondario, per il comprensorio e il territorio umbro – aggiunge l’assessore allo sport – Abbiamo sempre creduto e operato per la fattiva realizzazione dell’opera e finalmente siamo entrati nella fase decisiva". "La realizzazione è in project-financing con annesse strutture e gestione unitamente all’attuale impianto natatorio coperto – aggiunge il sindaco Paola Lungarotti – Come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti dopo un iter complesso, grazie all’impegnativo lavoro svolto con gli uffici, con la Società Azzurra e gli enti sovraordinati, pur in un periodo così difficile e di crisi".