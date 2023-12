Rinasce il Chiostro di San Giovanni. Sarà la sede del “Museo del vino“

Dopo anni di abbandono tornerà finalmente a nuova vita il Chiostro di San Giovanni, la cui attività è stata paralizzata da questioni burocratiche e contenziosi. La struttura, che appartiene alla Provincia ma che contiene anche un’importante enoteca sulla quale la Regione aveva investito molti soldi per poi lasciarla praticamente abbandonata, sarà ora utilizzata per la creazione del futuro “Museo del vino e del prodotti della terra“ grazie ad una nuova convenzione stipulata tra i due enti. Un progetto finanziato con i fondi delle Aree interne. Tra gli impegni a carico del Comune rientrano la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e la gestione del complesso. Per questo ultimo aspetto si procederà a un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse al quale seguirà un bando di gara. Nella commissione che sarà nominata per la procedura di gara, il Comune si impegna a garantire la presenza di un componente designato dall’amministrazione provinciale. Alla Provincia sarà inoltre assicurata l’ utilizzo della struttura per eventi non in contrasto con la finalità del progetto per non meno di 15 giorni. Per quanto riguarda infine gli introiti derivanti dalla gestione, saranno reinvestiti nella valorizzazione della struttura in accordo con la Provincia; mentre nel caso non siano necessari interventi saranno ripartiti. Il progetto dovrebbe portare a nuova vita il Chiostro che nel passato era stato gestito anche da un imprenditore orvietano, Luca Puzzuoli, il quale era stato tuttavia ostacolato da tutta una serie di problemi burocratici. Lo stesso Chiostro venne utilizzato per ospitare i costumi del Corteo storico che ora verranno trasferiti al Palazzo dei Sette. L’enoteca regionale non ha mai funzionato se non per qualche evento, tanto che qualcuno vi aveva anche ravvisato un ipotetico sperpero di soldi pubblici. Cla.Lat.