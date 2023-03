"Rina, l’emancipazione attraverso la scrittura"

"Oggi parliamo di un programma che celebra una figura importante per la storia della città e non solo. Rina Gatti ha lavorato per il riscatto della donna attraverso la scrittura lasciando un messaggio dal valore universale che ha riscosso successo ben oltre i confini del nostro Paese. Donne come lei, inoltre, abituate a dare il loro apporto fondamentale ai bilanci e alle relazioni di famiglie allargate, hanno anche posto un seme per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile che quest’anno, per la seconda volta, celebreremo con il Premio Impresa Donna. Rina Gatti, infine, ci fa riscoprire l’importanza del dialogo intergenerazionale ricordandoci che tutte le persone anziane sono libri da cui apprendere". Lo ha detto l’assessore al welfare Edi Cicchi, in occasione della presentazione del progetto “Rina Gatti 100, le radici del futuro”, che prevede iniziative da realizzare con la partecipazione di soggetti pubblici e privati in occasione del centenario della nascita della scrittrice perugina.

Giovanni Paoletti, figlio della scrittrice, ha sottolineato "lo sforzo comune delle associazioni promotrici, delle istituzioni e di tutti gli altri soggetti coinvolti, in particolare le scuole, cioè il Giordano Bruno, l’Omnicomprensivo Bernardino di Betto, l’Istituto Comprensivo Perugia 4, l’Omnicomprensivo Mameli

Magnini di Deruta, l’Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona. Fondamentale anche il sostegno assicurato dalla Fondazione Perugia e da operatori economici".

Silvia Angelici