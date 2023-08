Rimossi i pini del vialetto Via alla bitumazione del tratto

Via Ruggero D’Andreotto: vialetto davanti all’ex Giò. Vi ricordate che impresa ogni volta che si tentava di parcheggiare per andare da Mastro Cianuri o a fare la spesa dai Gaggi? Il tratto era diventato quasi impraticabile per via delle radici dei pini che avevano dissestato tutto l’asfalto. Ebbene, in questi giorni, pur con rammarico, si è provveduto a rimuovere le piante e a procedere con la bitumazione della strada, come del resto avvenuto anche in un tratto di via Pellas dove gli alberi avevano lacerato l’asfalto di un parcheggio condominiale. Apriti cielo: sono già piovute le polemiche. Il Gruppo Ambientalista Ginkgo Perugia protesta e segnala "lo scempio che, a suo dire, si verificherà anche in via Donizetti, a San Sisto, con l’abbattimento di numerosi esemplari arborei". E c’è anche chi propone tecniche all’avanguardia per evitare l’abbattimento. Fatto sta, che le decisioni in tema di verde non sono mai semplici.