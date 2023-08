Rimborsi-truffa da 10 anni Sequestrati 140mila euro

Avrebbe anche finto un incidente stradale per ottenere il rimborso, oltre ad aver utilizzato fatture presumibilmente falsificate per prestazioni mediche e lettere di dimissioni da ricoveri che non avrebbe mai sostenuto, quanto meno non della durata indicata sui documenti presentati. Per questo la ex dipendente di un istituto bancario, in servizio all’epoca dei fatti della filiale di Tuoro sul Trasimeno e oggi 71enne, è indagata dalla Procura della Repubblica di Perugia che ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per circa 140mila euro. Cifra che la donna avrebbe percepito, secondo l’accusa, indebitamente, dal fondo di previdenza sanitaria integrativo dell’istituto bancario per il quale ha lavorato, prima di andare in pensione. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla guardia di finanza, l’indagata per circa un decennio avrebbe proseguito a presentare richieste di rimborso di fatto costruite in maniera illecita per ottenere rimborsi per prestazioni sanitarie, a suo favore e a favore della figlia, di cui non avrebbe mai fruito. Le indagini sono partite proprio da un esposto del presidente del fondo integrativo.

Gli accertamenti sulla posizione della dipendente, infatti, avevano portato a evidenziare della presunte anomalie proprio nelle richieste di rimborso. Come la regolarità della frequenza delle stesse richieste, le elevate cifre chieste a rimborso, la ricorrenza di professionisti per le prestazioni e delle case di cura dove la dipendente avrebbe dichiarato di essere stata ricoverata. Il nucleo di polizia economica finanziaria del comando di Perugia ha potuto, inoltre, constate la falsità di 28 ricevute fiscali, emesse tra il 2013 e il 2022, disconosciute dai medici a cui venivano attribuite, e di 21 lettere di dimissioni relative a ricoveri mai avvenuti o effettuati ma per una durata inferiore rispetto a quanto attestato. Tra le contestazioni elevate all’indagata anche quella di aver dichiarato un incidente che non sarebbe avvenuto, con l’intento di intascare il risarcimento previsto dal contratto assicurativo con il fondo integrativo, falsificando anche a questo scopo ricevute fiscali e lettere di dimissioni. Sulla scorta degli elementi acquisiti dalle indagini, la Procura ha chiesto e ottenuto il provvedimento cautelare, poi materialmente eseguito dalle fiamme gialle, in attesa che le indagini facciano il loro corso.