Rimborsi Tari alle famiglie più fragili Destinati a chi ha Isee fino a 16mila euro

E’ in arrivo un aiuto concreto da parte dell’amministrazione comunale di Città di Castello per le famiglie più fragili con i rimborsi sulla Tari. La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo e i criteri per l’erogazione dei rimborsi della tassa sui rifiuti (Tari) pagata dai cittadini nel 2022 per le utenze domestiche, in base ai quali sarà redatto l’avviso che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Potranno presentare domanda tutti i contribuenti della Tari per l’anno 2022 residenti a Città di Castello alla data del primo gennaio 2022 in regola con il pagamento della tassa, che abbiano un Isee in corso di validità fino a 16mila euro. Gli aventi diritto che saranno inseriti in graduatoria potranno beneficiare di un contributo a rimborso delle somme versate per un massimo di 130 euro per i nuclei familiari fino a tre componenti e fino a 180 euro per quelli di quattro o più componenti. Le risorse saranno erogate fino a esaurimento della disponibilità finanziaria prevista dall’amministrazione comunale.

La parole degli assessori Benedetta Calagreti e Massimo Mariangeli spiegano il tenore dell’iniziativa: "L’anno scorso abbiamo ricevuto circa 500 domande, un dato che rende evidente la necessità di contrastare il disagio economico che, anche nella nostra realtà, interessa tante famiglie. La scelta di una soglia Isee fino a 16mila euro, più alta rispetto alla media dei Comuni che sono intervenuti con una misura analoga di sostegno alle famiglie, è nata per andare incontro al maggior numero di persone possibile.

Pur in un contesto nel quale inflazione e maggiori costi energetici condizionano anche le casse comunali e l’amministrazione si trova a sostenere maggiori oneri rispetto agli anni scorsi per garantire i servizi ai cittadini e gli importanti investimenti sull’edilizia scolastica e la riqualificazione urbana che in gran parte abbiamo cofinanziato non possiamo trascurare la richiesta di sostegno a tante situazioni di bisogno che arriva dalla comunità tifernate, convinti come siamo che nessuno debba rimanere indietro. Infine con la cifra di 64mila euro siamo andati oltre l’impegno di raggiungere quota 50 mila preso con i sindacati dei lavoratori e dei pensionati, per dare un segnale ancora più forte di assunzione di responsabilità nei confronti della nostra comunità".