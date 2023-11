Rimborsi “gonfiati” o non dovuti: professore universitario condannato a risarcire

Perugia, 16 novembre 2023 – Missioni istituzionali non giustificate, lezioni non effettivamente svolte. Rendicontazione non completa. In sostanza, rimborsi non dovuti e, invece, incassati, da un professore associato dell’Università di Perugia, che la Procura della Repubblica di Perugia ha citato in giudizio per l’ipotesi di danno erariale. La magistratura contabile ha ravvisato "per gli anni 2017 e 2018, una serie di criticità inerenti alle attività qualificate come missioni". La Procura "ha evidenziato che, a seguito di indagini, si è appurato che, in varie date del biennio accademico 2017/2018, il docente era risultato al tempo stesso impegnato in attività di missione, nonché presente altrove in attività di docenza con gli studenti, mentre, in altre date, molte missioni erano risultate prive di adeguata rendicontazione e di attestazione della effettiva partecipazione, nonché di relazione delle attività svolte (né, ancor prima, era stato dimostrato il loro carattere istituzionale)". Per l’accusa, inoltre, ci sarebbero state "indebite percezioni ulteriori rispetto a quelle correlate alle missioni e riferite alle retribuzioni percepite per le lezioni asseritamente rese dal docente talora anche nei periodi di missione, ma il cui svolgimento non è risultato supportato da effettivi riscontri (in alcuni casi per assenza di adeguata documentazione giustificativa trattandosi di lezione svolta fuori dalla sede istituzionale, mentre in altri casi in quanto le lezioni risultavano svolte da docenti diversi dal convenuto".

Con il docente sono state citate in giudizio anche tre impiegate amministrative dell’ateneo che si erano occupate degli aspetti amministrativi e burocratici dei rimborsi. Secondo l’accusa, non avrebbero verificato la correttezza dei giustificativi e l’effettiva rilevanza istituzionale di quelle che venivano indicate come missioni, avallando in questo modo le richieste del professore e "favorendo" l’erogazione errata dei rimborsi stessi. Il danno evidenziato dalla Procura contabile si aggirava intorno ai 20mila euro. La Corte dei Conti, accogliendo parzialmente le richieste dell’accusa, ha stabilito che il docente dovrà risarcire l’Università di Perugia per un importo di poco superiore ai 10mila euro, mentre per due impiegate la condanna al risarcimento è di 920 euro in un caso e di 320 euro in un altro. Per la terza dipendente la richiesta è stata respinta, poiché per i giudici quest’ultima ha avuto esclusivamente un ruolo esecutivo, avendo provveduto solo manualmente all’inserimento della richiesta.