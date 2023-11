Rimborsi post-terremoto. Incontro con le aziende

UMBERTIDE – Una mano tesa alle attività commerciali e produttive danneggiate dal terremoto, ovvero i fondi messi a disposizione da Governo e Regione con la dichiarazione dello stato di emergenza che ammontano a 414mila euro per un massimo di 25mila euro ad impresa. Per questo il vicesindaco con delega alla ricostruzione Annalisa Mierla (nella foto) ha incontrato alcuni dei titolari delle 21 attività commerciali e produttive di Pierantonio, Pian d’Assino e Montecorona danneggiate. L’amministratrice spiega: "E’ stata data priorità a coloro che hanno già delocalizzato ed anticipato le spese sostenute ma incontreremo tutti". I fondi saranno assegnati previa un’attenta perizia asseverata. "La gestione di soldi pubblici è complessa - dice Mierla – Il Comune, che con questo decreto diventa soggetto attuatore, ha l’onere di verifica e di erogazione del contributo, su autorizzazione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria". Il vicesindaco specifica che palazzo Donini ha accolto con favore "la nostra istanza di ammissibilità di: canoni di locazione richiesti in fase di delocalizzazione e le spese per materie prime e semilavorati, letteralmente buttati a seguito dell’immediata chiusura dovuta alle scosse e che sono inseribili nella perizia, così come le spese, seppur minime, di copertura dei costi della perizia stessa alla voce "prestazioni tecniche. Sarà ora nostro compito fare in modo che il contributo venga erogato prima possibile".