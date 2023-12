“Rigenerare San Valentino“. Progetto esecutivo in Comune

TERNI "Procede spedito l’iter per la realizzazione del progetto ‘Terni, rigenerare San Valentino’", così Ater Umbria. "Dopo l’incontro con la cittadinanza, in cui stato illustrato l’intervento articolato in più stralci ed i residenti del quartiere hanno avuto modo di confrontarsi con gli enti protagonisti (Regione e Ater, Comune di Terni e Politecnico di Milano) – continua Ater – , il progetto esecutivo è stato depositato a Palazzo Spada per l’approvazione. Il progetto definitivo aveva già ricevuto il via libera da parte degli uffici comunali e l’approvazione dell’esecutivo costituisce quindi l’ultimo step in vista della consegna del cantiere alla ditta che realizzerà l’intervento, il raggruppamento temporaneo di Imprese locali, Picone Costruzioni SrlItalstem Spa". Il progetto prevede un investimento di circa 14 milioni e questo primo stralcio, di 12, 6 milioni, è finanziato con il Fondo complementare al Pnrr “Sicuro, Verde e Sociale” e un co-finanziamento da parte della Regione e del Comune.