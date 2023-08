Riflettori sull’arredo urbano Il nuovo piano del Comune suscita forti perplessità

Sono forti le perplessità della Confcommercio sul nuovo piano dell’arredo urbano, presentato in pubblica assemblea dall’amministrazione comunale. "Nel complesso di una città fragile e complessa, il nuovo piano presentato dal Comune impone tempi ristretti e costi elevati a cominciare dai commercianti e dai titolari di pubblici esercizi" dice Vincenzo Di Santi, presidente della Confcommercio dopo aver partecipato all’incontro di illustrazione del progetto che, è stato sottolineato dagli amministratori cittadini, non è ancora stati approvato, bensì aperto ai suggerimenti, alle idee e ai consigli degli operatori commerciali e della cittadinanza "perché l’arredo urbano – è stato sottolineato – è un tema che riguarda tutti, amministrazione, commercianti, albergatori e cittadini". "La nostra preoccupazione è legata ai costi che commercianti e operatori dei pubblici esercizi, ma anche i privati e lo stesso Comune, si troveranno a pagare per adeguarsi alle nuove disposizioni – spiega Di Santi –. Penso alle bacheche esterne da adeguare ai nuovi dettami del piano, alle tende, alle insegne, all’illuminazione, alle saracinesche. Ecco allora che mi chiedo anche: quanto ha messo a bilancio il Comune, quest’anno e nei prossimi due, per eventuali contributi per sostenere gli adeguamenti da parte degli operatori?. Ci sono i ballo lavori di adeguamento per migliaia di euro e non vorrei che i contributi finiscano per essere minimi. In quale forma poi: come credito d’imposta? Con fondi ad essi destinati? E’ necessario avere indicazioni precise visti gli impegni finanziari notevoli che si rischia di dover affrontare". Nel mirino anche altre questioni come la necessità di adeguarsi da parte di chi ha permessi permanenti, di chi ha le autorizzazioni, la questione delle presenze ‘storiche’ come insegne, bacheche che fanno parte della ‘sedimentazione’ della città. "Nuovo piano dell’arredo urbano in cui non si trova traccia di quella ‘rigenerazione urbana’ che invece dovrebbe essere un tema dominante: in Assisi, ma anche nelle altre zone del territorio dove il progetto verrà applicato, da Santa Maria degli Angeli a Petrignano, da Palazzo a Rivotorto, ai siti principali presenti in ambito comunale" conclude Di Santi rilanciando anche la sua idea che i settori urbanistica e commercio debbano essere insieme in un unico assessorato".

Maurizio Baglioni