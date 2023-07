Riflettori sulla Rocca Navette gratuite per gli eventi musicali

Ad un mese dalla riapertura della Rocca Maggiore dopo un lungo e complesso intervento di restauro e riqualificazione che ha restituito alla città uno dei luoghi simbolo della città, il piazzale antistante la fortezza albornoziana torna a ospitare spettacoli musicali e d’intrattenimento. Con una novità. Per agevolare coloro che vorranno assistere agli spettacoli, in occasione dell’edizione 2023 del Riverock Festival che prende il via oggi fino a domenica, sarà attivato il servizio navetta gratuito per raggiungere la location della Rocca Maggiore senza problemi di parcheggio. Le navette saranno fruibili domani e il 22 luglio dalle 19 alle 2 di notte e il 23 luglio dalle 19 all’una. Si fermeranno al parcheggio del teatro Lyrick e alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli e, ad Assisi, a piazza Matteotti.

Una scelta, quella di riproporre musica e spettacoli alla Rocca Maggiore, il secondo monumento più visitato della città, intende offrire a cittadini e visitatori momenti di aggregazione e intrattenimento durante il periodo estivo, valorizzando un patrimonio, spazi e risorse della città, con nuove occasioni di promozione in chiave turistica. In un luogo non certo facile sul piano organizzativo, della sicurezza, delle ripercussioni sulla città nel suo complesso.

Gli appuntamenti del Riverock Festival vedranno protagonisti oggi il cantautore umbro Carlo Cianetti e Daniele Silvestri che, reduce dal grande successo della tournée teatrale invernale, porterà, in esclusiva per l’Umbria, il suo Estate X tour. Domani rap con Rosolo Roso e l’attesissimo concerto della Lovegang 126, composto da alcuni dei massimi esponenti della scena hip-hop italiana. La serata proseguirà fino a tarda notte con l’ormai tradizionale aftershow "Friday I’m in Riverock", in collaborazione con l’Urban Club di Perugia. Sabato sarà la volta di Ciliari, il cantautore pugliese di "Maledetto amore"; Anna Carol che presenterà il suo primo progetto "Cinetica" Sabato 22 luglio, doppio appuntamento con il cantautorato alternative italiano con Maria Antonietta e Dente. Domenica 22 luglio l’appuntamento è alle 9.30 con "Levanteyogaflow" di Martina Verbeni, sezione di yoga per aumentare il senso di benessere e quiete interiore nell’incantevole Giardino degli Incanti.

Maurizio Baglioni