Riflettori accesi sul restauro della Pala di Raffaellino del Colle

Nella Pinacoteca comunale è partito il restauro della pala Annunciazione Sellari di Raffaellino del Colle, che rilancia la collaborazione in fatto di beni culturali tra Altotevere e Valtiberina. Il comune di Città di Castello concederà infatti in prestito l’opera alla mostra su Raffaellino del Colle, in programma nel mese di giugno, al comune di Sansepolcro che si occupa dell’intervento di restauro necessario a permettere la movimentazione della pala (ad opera della ditta specializzata di Roberto Saccuman). Gli assessori alla cultura dei due Comuni hanno visitato l’opera che per l’intervento dovrà essere spostata dalla sede originaria in un supporto. La ditta Saccumen, che ha allestito il cantiere in una sala del museo, metterà in sicurezza la pala per poi procedere all’intervento sulla pellicola pittorica. L’Annunciazione Sellari è una delle quattro opere di Raffaellino Del Colle custodite nella Pinacoteca. Nei prossimi giorni il cantiere-restauro sarà oggetto di visite straordinarie