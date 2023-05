Rifiuti, Tari in aumento "Commercianti stanchi dei rincari delle tariffe"

"Sono sempre i commercianti a pagare i rincari della Tari, ma il bello è che aumenta l’imposta a fronte di un servizio di bassa qualità". A parlare e a chiedere spiegazioni al sindaco Andrea Sisti, ma anche all’assessore all’ambiente Agnese Protasi è il presidente di Confcommercio Tommaso Barbanera (foto), all’indomani della notizia relativa all’aumento dell’imposta municipale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ovvero la Tari. Quella stessa tanto criticata durante il periodo della pandemia, quando commercianti ed imprenditori, nonostante le chiusure forzate, hanno comunque continuato regolarmente a pagare pur non dovendo usufruire del servizio. "Nell’arco di due anni abbiamo subito un aumento di circa il 40% - afferma Tommaso Barbanera – ma non finisce qui, perché le bollette cresceranno ancora almeno fino al 2025. Il comune ha applicato le nuove tariffe senza consultare prima le associazioni di categoria che hanno manifestato all’amministrazione il proprio parere negativo a proposito degli aumenti. Commercianti ed imprenditori sono anche famiglie e quindi per noi l’aumento sarà doppio". Sì perché anche se minimo un aumento rispetto al 2022 che va dal 3 al 5% è previsto anche per i nuclei familiari. Più consistenti gli aumenti per le utenze non domestiche. Si va da un massimo del 13,7% per i titolari di negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolibrerie e ferramenta al 6,6 per cento per chi è proprietario delle attività industriali con capannoni deputati alla produzione. Ritocco di circa il 9% anche per bar, ristoranti, gelaterie ed alberghi. Aumenta del 7,9% invece la tariffa per gli autosaloni. L’imposta a carico dai cittadini va a copre per intero il costo del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che per l’anno 2023 ammonta a quasi 8 milioni di euro (7.987.295) con un aumento dell’8,2%, rispetto al 2022. A garantire il servizio ai cittadini è la Vus che di recente ha avviato il nuovo piano industriale per aumentare la differenziata. Ed è proprio su questo che il presidente di Confcommercio chiede chiarimenti all’assessore all’ambiente Agnese Protasi: "Quanto introita la Vus dalla vendita dei rifiuti differenziati? Con l’aumento delle percentuali dovrebbero aumentare anche le entrate, è il caso di fare chiarezza sui conti perché paghiamo sempre più per ad avere un servizio scadente".

Daniele Minni