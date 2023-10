Rifiuti, rinviata la raccolta differenziata

CITTA’ DI CASTELLO – Per la festa di Tutti i Santi di domani Sogepu ha concordato con i Comuni di posticipare i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. A Città di Castello sarà spostata a mercoledì 8 novembre la raccolta di carta e cartone nel centro storico, nella zona sud e nella zona gialla. Saranno posticipati ugualmente a mercoledì 8 novembre anche il ritiro del verde a La Tina, in via Engels, in via Rolando Giannini e nella zona della Polizia Stradale e la raccolta del rifiuto non recuperabile nelle Zone Industriali 3. Anche a San Giustino slitteranno all’8 novembre il ritiro degli imballaggi domestici in plastica per le utenze non domestiche e la raccolta di vetro, lattine, plastica e verde così come a Citerna e Pietralunga. Per Montone, la raccolta del rifiuto non recuperabile sarà invece effettuata sabato 4 novembre nel centro storico e nella zona di Santa Maria di Sette.