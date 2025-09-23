Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Umbria
Cronaca
23 set 2025
CRISTINA CRISCI
Cronaca
Rifiuti pericolosi stoccati illegalmente. Era il “market“ abusivo del ricambio auto

La discarica era stata segnalata dai cittadini. Immobile e materiali sequestrati, denunciato il titolare

Alcuni cittadini avevano più volte segnalato la presenza di rifiuti nell’area adiacente a un magazzino-deposito alle porte di Città di Castello: quando vigili urbani e tecnici Arpa sono andati a vedere hanno trovato una vera e propria discarica, "una sorta di market del rifiuto". Motori, sospensioni, radiatori, sterzi e parti di carrozzeria di veicoli, ma anche elettrodomestici come freezer e congelatori, mobili, divani sacchi pieni di indumenti: il titolare non è stato in grado di fornire documentazione sulla provenienza né sull’origine di questo vasto assortimento di ‘articoli’, molti dei quali "costituivano rifiuti speciali a tutti gli effetti". A fronte delle violazioni riscontrate la polizia locale ha proceduto al sequestro probatorio dell’immobile, dei materiali, (in applicazione del Testo unico dell’ambiente) e ha denunciato il titolare per l’ipotesi di reato di "illecito trattamento e stoccaggio di rifiuti". Gli agenti della polizia locale tifernate che hanno svolto il sopralluogo in collaborazione con i tecnici di Arpa Umbria parlano di "discarica abusiva scoperta nel capannone".

Il controllo non si è svolto solo all’esterno, ma anche all’interno dello stabile dove erano stati accatastati numerosi materiali: pezzi d’auto, carrozzeria di veicoli, ma anche elettrodomestici come freezer e congelatori, arredi e biciclette dei quali il titolare non avrebbe fornito la provenienza come invece impone la normativa per la tracciabilità e conformità dei pezzi, "in particolare quando si tratta di componenti destinati al recupero da veicoli fuori uso, per evitare rischi ambientali e per la sicurezza dei cittadini". Tra l’altro alcuni degli oggetti rinvenuti, come sterzo e sospensioni, riguardano elementi fondamentali per la sicurezza stradale e possono essere commercializzati esclusivamente da autoriparatori autorizzati.

Tutti i materiali sequestrati dovranno ora essere smaltiti e conferiti in centri autorizzati, per evitare ulteriori danni all’ambiente e alla salute pubblica. Nel frattempo, sono in corso accertamenti per stabilire la reale provenienza dei rifiuti e per capire se vi siano eventuali collegamenti con altre attività irregolari. L’episodio riporta l’attenzione sul tema della gestione illecita dei rifiuti e sull’importanza delle segnalazioni dei cittadini alle forze dell’ordine.

