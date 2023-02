Rifiuti, nuove modalità di raccolta Domani scatta la riorganizzazione

Nuovo servizio di raccolta dei rifiuti per i comuni di Campello, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco e Trevi. Il nuovo servizio riorganizzato partirà domani. Con questa tappa, si conclude l’avvio del nuovo servizio di raccolta rifiuti in tutta la Valle vasta servita da Valle Umbra Servizi S.p.A.. Attraverso la nuova organizzazione, l’azienda punta a raggiungere una semplificazione del servizio assai significativa per il calendario della raccolta e per i circuiti di ritiro. I dati resi disponibili dai nuovi sistemi di tracciamento consentiranno, infine, di ottimizzare ulteriormente il sistema attraverso il bilanciamento dei percorsi. "Sarà così possibile – dice Vus Spa - un migliore impiego dei mezzi di raccolta e del personale, che sarà operativo anche in turni pomeridiani garantendo così la raccolta nel corso dell’intera giornata e non più soltanto di mattina. Un aspetto molto rilevante della riorganizzazione è rappresentato dall’estensione progressiva della raccolta domiciliare dell’organico che, nel corso del 2023, interesserà tutti i territori attualmente già serviti dal porta a porta per le altre frazioni di rifiuto".