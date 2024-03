Rifiuti, lotta a chi non paga. Già partite le cartelle per recuperare 7 milioni

Sempre meno le famiglie e le imprese che non pagano la Tari (la tariffa sui rifiuti), mentre a gennaio sono partite le ‘cartelle’ per il recupero della morosità del 2020 pari a sette milioni di euro. E’ quanto emerso ieri mattina dall’audizione dei rappresentanti di Gesenu in Commissione bilancio a Palazzo dei Priori. La società che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti, infatti, ha illustrato i dati della relazione informativa annuale. "Il 2023 – si legge nel documento - è stato un anno in cui l’ufficio Tari ha provveduto ad un recupero molto serrato delle morosità, anche alla luce di dati in calo: si è passati infatti dai 23mila solleciti del 2019, fino ai 19mila del 2022. In ogni caso nel 2023 sono stati emessi accertamenti con sanzioni al 30% sulla morosità del 2019 per circa 5milioni di euro, mentre a gennaio 2024 – come detto - sono stati emessi ulteriori accertamenti per la morosità 2020 per circa 7 milioni. "Anche sulla morosità 2018 è stato fatto un grande lavoro di "rastrellamento" trattandosi di debiti vicini alla scadenza" è stato detto in Commissione. Dopo aver descritto i nuovi sistemi attivati in collaborazione col Comune di Perugia, Annalisa Maccarelli, dirigente ufficio Tari, ha spiegato che "attualmente le richieste di rateazioni sono piuttosto limitate, alla luce del citato patto di rientro motivato dalla pandemia. E’ ragionevole pensare che le richieste cresceranno alla luce della significativa attività di accertamento fatta nel 2023 e ad inizio 2024". Per ciò che concerne la percentuale di incasso della Tari, Maccarelli ha riferito che negli anni 2019-2020 e 2021 ci si attesta sull’85-86%, destinata a salire fino ad oltre il 90% (dato superiore alla media del centro Italia) in virtù dell’attività di accertamento/sollecito. Il trend degli incassi nel 2022 ha fatto però registrare una percentuale del 75% (in calo rispetto all’84% del 2021): a fronte di un emesso pari a 47,5 milioni, le somme introitate effettivamente sono pari a 35,6 milioni. Continuo e costante lo scambio con gli uffici comunali (polizia locale) al fine di procedere ai controlli sull’effettiva occupazione degli immobili e la conseguente tassazione. A maggio l’ufficio Tari ha elaborato le tariffe per il 2022; ne sono conseguiti a novembre oltre 18mila solleciti riguardanti l’acconto 2021 per un importo di 8,2 milioni, mentre l’attività di recupero nel 2022 si è attestata su 1,9 milioni.