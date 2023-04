Rifiuti, la raccolta ’divide’ "Il sondaggio non convince"

I cittadini della Valle Umbra sono veramente soddisfatti del servizio di raccolta differenziata? A porre la domanda all’amministrazione comunale è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Samuele Bonanni,che sul tema chiama in causa proprio la collega di partito, ovvero l’assessore all’ambiente Agnese Protasi, ponendo alcuni dubbi su un’indagine di customer satisfaction eseguita di recente dalla Vus. Durante l’ultima seduta consiliare il consigliere di maggioranza Enzo Alleori ha riportato le lamentele di numerosi cittadini relative a vari disservizi riguardo proprio la raccolta differenziata e tra Pasqua e Pasquetta impazzano le foto sui social che ritraggono i raccoglitori stradali della differenziata stracolmi di rifiuti. Ebbene, secondo la Vus l’indice di soddisfazione complessivo degli utenti è pari al 87,9% e questo dato è emerso dall’indagine realizzata dall’istituto Csa Research nei 22 comuni serviti proprio da Valle Umbra Servizi. Un campione di 800 clienti (utenze domestiche e non domestiche) dei territori del folignate, spoletino e Valnerina che sono stati intervistati nel periodo dicembre 2022-gennaio 2023. Il giudizio degli utenti sulla qualità del servizio, secondo l’indagine è di 7,2 su 10. Il 91,4% del campione dichiara di differenziare e il 70,5% non ha alcuna difficoltà nel farlo. La "raccolta rifiuti su strada pubblica" – sottolinea Vus – restituisce un 84,3% di utenti soddisfatti, evidenziando tra gli aspetti. Nel complesso la raccolta porta a porta fa emergere l’89,6% di soddisfazione (voto medio 7,3 su 10)". Dati che non convincono il consigliere Bonanni che vorrebbe dei riscontri e a titolo anche un po’ provocatorio propone al Comune di attivare per verifica un sondaggio identico sempre su un campione di 800 utenti. Bonanni inoltre chiede quanto possa essere attendibile una indagine su 800 utenti a fronte di oltre 100mila cittadini.

Daniele Minni