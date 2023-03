"Rifiuti, la differenziata raccolta una volta al mese non funziona"

PERUGIA - "Il cambiamento del calendario di raccolta dei rifiuti sta creando molti problemi alle 17 mila utenze nei quartieri di San Marco, Montemalbe, La Trinità, La Cugnana, S. Martino In Campo, S. Maria Rossa, Balanzano E Parte Di Colonnetta, Ponte D’oddi, Ponterio, Parte Di Montelaguardia, Villa Pitignano". A denunciarlo il capogruppo dei Cinquestelle del Comune di Perugia, Francesca Tizi. Nel mese di dicembre - spiega - la Giunta comunale ha approvato il progetto presentato dalla Gesenu finalizzato a ridurre il servizio relativo alla raccolta di carta e multimateriale leggero nelle zone servite dal Tris ove la frequenza di raccolta di carta, cartone, plastica e metalli è passata da una volta ogni tre settimane ad una volta al mese". "Il risultato - rileva la consigliera - è un accumulo, già in questo periodo, di carta, cartone e plastica in prossimità dei raccoglitori". "Il tutto a fronte di una Tari – conclude – pagata dai cittadini di Perugia di oltre 40 milioni di euro per il servizio di nettezza urbana e raccolta rifiuti". Tizi su questo ha presentato un’interrogazione.