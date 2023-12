Rifiuti, guerra ai furbetti. Asm e polizia locale diventano “detective“

Guerra aperta ai “furbetti“ dei rifiuti, con Asm e vigili urbani che diventano “detective“ per identificare e punire chi abbandona i rifiuti in maniera indiscriminata. "A seguito di una segnalazione sui social di rifiuti abbandonati davanti ai cassonetti della raccolta differenziata nella zona di via Garibaldi, nel centro storico di Terni – scrive la multiservizi ternana – , Asm e la polizia locale si sono attivati per aprire i sacchetti dei rifiuti abbandonati e trovare congiuntamente indizi che possano portare all’identificazione delle persone che hanno compiuto questo gesto di inciviltà penalmente rilevante". Insomma la mondezza sarà esaminata fino a consentire di rintracciare al’utore dell’abbandono.

E, precisa ancora la società di raccolta rifiuti: "L’abbandono non è imputabile ad Asm Terni che ogni giorno, come testimoniano i passaggi georeferenziati degli operatori, ha provveduto al ritiro dei rifiuti dai cassonetti, come da calendario".

L’abbandono dei rifiuti, in tutte le zone della città, "continua in maniera inesorabile" ricorda Asm, che sottolineacome "rappresenti un reato penale. Asm Terni – conclude l’azienda – si riserva ogni azione a tutela del buon nome della società e dell’operato dei lavoratori".