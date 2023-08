Rifiuti e futuro della Vus Morroni pronto al dialogo Sarà in Commissione

di Alessandro Orfei

L’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Morroni, è pronto ad incontrare le forze politiche folignati per parlare del Piano rifiuti, dopo l’allarme che questo provvedimento ha scatenato intorno alle sorti di Valle Umbra Servizi Spa. Lo ha detto il sindaco Stefano Zuccarini, intervenendo nella fase delle Comunicazioni del consiglio comunale della scorsa settimana, in relazione ad un impegno che aveva preso qualche mese fa. Il tema era infatti la preoccupazione intorno al futuro dell’azienda multiutility, in relazione al nuovo Piano regionale dei rifiuti. L’allarme era arrivato direttamente dall’azienda, che attraverso il direttore generale Marco Ranieri, aveva parlato di "difficoltà a persistere sul territorio che stiamo servendo" senza cambiamenti del documento. Il Piano infatti non prevede un affidamento ‘in house’ per le aziende come Vus ed esclude il Tmb dal 2028, facendo diventare l’azienda, per quanto riguarda i rifiuti, un operatore nella trasferenza dei rifiuti. Sul tema avevano espresso preoccupazione anche i sindacati, sottolineando come Vus sarebbe stata quella a subire maggiori conseguenze, ma di certo non l’unica. Zuccarini così, nella penultima seduta del Consiglio, ha letto un testo dell’assessore Morroni, in risposta ad un invito precedentemente inviato. Il titolare della delega all’Ambiente si dice disposto a partecipare, pur chiedendo che il contesto in cui affrontare il tema sia una Commissione, ritenuto più consono per un dibattito meno ingessato e al quale far partecipare anche i tecnici.