Rifiuti, è ancora caos Contenitori stracolmi e polemiche sul ritiro

Contenitori stradali per la diffe

renziata stracolmi e sacchi di rifiuti abbandonati a terra i cittadini protestano, ma la Vus anche nel giorno di Ferragosto ha garantito il ritiro porta a porta. Sono numerose le segnalazioni relative a presunti disservizi da parte del gestore della raccolta rifiuti ed in particolare in via Pietro Conti, ma non solo, i contenitori stradali già da qualche giorno sono stracolmi e sono presenti sacchi di rifiuti abbandonati a terra. Questa situazione è piuttosto comune anche per altri raccoglitori stradali che negli ultimi mesi sono particolarmente utilizzati dai cittadini anche a causa dei nuovi calendari del ritiro del porta a porta che causano comunque disagi alle famiglie. Con l’attivazione del nuovo piano aziendale di raccolta differenziata di qualche mese fa il ritiro porta a porta dell’organico è previsto ogni quattro giorni (due volte a settimana) e quindi gli utenti sono costretti a mantenere in casa o al massimo in giardino o in terrazzo rifiuti spesso anche maleodoranti. Per liberasi dei rifiuti fanno ricorso ai contenitori stradali e se sono pieni spesso abbandonano i sacchi a terra nelle vicinanze. Uno smaltimento non corretto, ovvero non differenziato secondo le varie tipologie di rifiuti complica notevolmente il ritiro da parte degli operatori ed il sistema rischia di andare in tilt. La Vus comunque prevede di incentivare e potenziare il porta a porta eliminando quasi completamente i contenitori stradali. I cittadini già in più di un’occasione hanno proposto di aumentate nuovamente la frequenza del ritiro a domicilio dei rifiuti almeno per l’organico e l’indifferenziato, inserendo soprattutto nella stagione estiva un terzo passaggio settimanale. Al tema della raccolta dei rifiuti si sta interessando anche Cittadinanzattiva pronta a dare importanti indicazioni alla Vus per migliorare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. A tal proposito l’associazione propone anche un questionario online volto a conoscere anche il livello di gradimento del servizio da parte degli spoletini. Ad oggi i dati raccolti sarebbero in controtendenza rispetto a quelli più che positivi del sondaggio di custode satisfaction attivato dalla stessa Vus nei 22 comuni dove offre il servizio. Già nel mese di settembre comunque si dovrebbero conoscere i risultati del questionario di Cittadinanzattiva. Tra gli intervistati comunque c’è anche chi esprime un giudizio positivo sul servizio offerto dalla Vus.