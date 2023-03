Rifiuti da ridurre e gestire Campagna informativa sulla raccolta differenziata

Una campagna di comunicazione e sensibilizzazione per la riduzione e la raccolta differenziata dei rifiuti che possa coinvolgere persone, scuole e istituzioni. È l’iniziativa presentata ieri e che unisce Auri, Valle Umbra servizi e il supporto tecnico di Felcos Umbria (Associazione di comuni umbri per lo sviluppo sostenibile) dal titolo “Tanto dipende da noi“. L’iniziativa è finalizzata all’adozione di comportamenti responsabili compatibili con uno sviluppo sostenibile del territorio, orientati alla riduzione dei rifiuti di imballaggio, alla loro differenziazione e corretto conferimento.

"Un obiettivo concreto – è stato detto durante la presentazione - a cui se ne associa un altro che volge il suo sguardo al futuro e, in particolare, al rapporto collaborativo tra popolazione e istituzioni: avvicinare le giovani generazioni, i residenti delle aree montane scarsamente popolate e più in generale la popolazione delle maggiori aree urbane alle istituzioni ricostruendo il senso civico e la percezione del legame di comunità". Prevista attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, attività di educazione rivolta alle scuole, formazione per le amministrazioni. L’obiettivo della campagna è quello di interrompere il circolo vizioso per il quale la sfiducia produce luoghi comuni che vengono utilizzati come alibi. Ci saranno dei personaggi che dialogheranno con i cittadini attraverso diversi strumenti e piattaforme, dai manifesti stradali alle pagine dei giornali e dei quotidiani online, dalle emittenti radiotelevisive ai social network. Presenti il presidente Auri, Antonino Ruggiano, il presidente di Felcos Moreno Landrini, il dirigente Vus Danilo Vivarelli.