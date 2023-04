Rifiuti, c’è l’indagine La Finanza nella sede di Sogepu e Sogeco Acquisiti i documenti

di Cristina Crisci

Sono arrivati attorno alle 9 di ieri mattina nella sede di Sogeco in via Vittorini a Città di Castello gli uomini della Guardia di Finanza che stanno indagando attorno alla società nata per gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nei 14 comuni dell’Alta Umbria. Dentro gli uffici di ex-Sogepu, nella zona industriale tifernate, le Fiamme Gialle sono rimaste per l’intera giornata e hanno acquisito una serie di atti, fatture e documentazioni; contemporaneamente un altro gruppo di finanzieri ha svolto la stessa operazione a Perugia nella sede di Ecocave (ora Ece). Sogeco srl è composta da Sogepu per il 49% ed Ece per il 51%: le due hanno formato un raggruppamento temporanea d’impresa per la gestione dei servizi pubblici connessi ai rifiuti sulla base di una gara d’appalto da oltre 300 milioni di euro per 15 anni, emessa dall’Auri nel territorio definito "Sub Ambito n.1".

L’indagine coordinata dal procuratore della repubblica di Perugia Raffaele Cantone è coperta da massimo riserbo e punta a fare chiarezza su presunti illeciti riguardanti le procedure per la recente gara d’appalto. Gara che è diventata operativa nel gennaio 2023 dopo una lunga vicenda con tanto di ricorso al Tar. Gli intrecci commerciali preesistenti tra le due società che hanno natura diversa- essendo una pubblica (Sogepu, il comune tifernate è azionista al 91%) l’altra privata (Ece)- e i rapporti intercorsi nelle maglie della lunga vicenda che ha portato all’affidamento della gestione del servizio: sarebbero questi i punti sui quali sta indagando il comando della Guardia di Finanza. L’acquisizione del materiale (sia cartaceo che di natura informatica) utile alle indagini ora verrà sottoposto a una serie di accertamenti e riscontri incrociati. Bocche cucite, ieri, da parte delle due società coinvolte. L’affidamento a Sogeco dal primo gennaio 2023 era stato siglato ufficialmente con una sottoscrizione il 21 dicembre 2022 alla presenza del direttore dell’Auri Giuseppe Rossi, degli amministratori unico di Ece Antonio Granieri, di Sogepu Cristian Goracci e dei funzionari delegati dai 14 comuni del comprensorio coinvolti. Con questo atto si era conclusa la procedura pubblica che nell’ultima fase era stata gestita da Auri, dopo essere stata promossa nel 2015 dall’Ati 1 Alta Umbria. L’iter amministrativo era stato caratterizzato da sette ricorsi alle autorità giudiziarie competenti. Il servizio pubblico di "raccolta, spazzamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti" prevede che Sogepu operi nei comuni di Città di Castello (compresa la gestione della discarica di Belladanza), Citerna, Gualdo Tadino, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga e San Giustino (per una quota complessiva pari al 62,5 per cento dell’appalto), mentre Ece nei comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gubbio, Lisciano Niccone, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Umbertide (per una quota complessiva dell’appalto pari al 37,5 per cento).