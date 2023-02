Rifiuti abbandonati, chiuso in un sacco anche un galletto vivo

C’era anche un galletto vivo, rinchiuso in un sacco, ritrovato in mezzo all’immondizia dai volontari del Movimento dello Sconforto Generale che, insieme agli scout di Ponte San Giovanni, hanno ripulito un’area nella zona industriale di Bastia Umbra. "Purtroppo in un altro sacco c’erano due galline morte: evidentemente siamo arrivati tardi – dice Alex Trabalza, anima del Movimento dello Sconforto Generale –. E’stato raccolto un camion di spazzatura e non abbiamo ancora finito: oltre alle carcasse di gallina abbiamo recuperato bottiglie, armadietti, utensili da cucina, pannolone, molti sacchi di inerti, probabilmente provenienti dal lavoro a nero di muratori, parti di macchina come fanali, paraurti, interni e gomme. Insomma una giornata ricca di maleducazione. Abbiamo poi chiamato il Sindaco Paola Lungarotti che prontamente ci ha mandato i vigili, visto che abbiamo trovato documenti e oggetti riconducibili ad un presunto ‘zozzone’. La cosa più assurda di oggi è sicuramente il povero galletto vivo trovato chiuso dentro un sacco, non messo benissimo, ma che poi ci ha fatto compagnia tutta la giornata ed ora grazie alla mia amica Tullia è al sicuro nel centro Piccolo Santuario Pai, una realtà volontaria che accoglie e si prende cura di animali abbandonati e maltrattati, una realtà assisana importante e che va sostenuta". Movimento dello Sconforto Generale che, con la recente azione di ripulitura realizzata nella zona industriale di Bastia Umbra, ha inaugurato l’attività 2023: rappresenta il nono anno di pulizie per il territorio non solo del comprensorio assisano-bastiolo, ma anche di altre realtà, con molti spazi bonificati grazie ai volontari e al coinvolgimento del mondo dell’associazionismo, ritrovamenti incredibili e anche maleducati individuati e fatti multare.