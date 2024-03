Ricostruzione post-sisma. Il Consiglio vota all’unanimità

UMBERTIDE – Votato all’unanimità in consiglio comunale un ordine del giorno sul sisma del 9 marzo 2023. L’atto, che riprende la mozione varata dal Consiglio regionale settimana scorsa, chiede all’amministrazione comunale di attivarsi con il Governo per ottenere una legge che copra la ricostruzione delle zone colpite, misure di intervento e sostegni rivolti alle frazioni di Pierantonio, Pian d’Assino e Montecorona. L’dg è stato illustrato dai consiglieri Tiziano Riberti (Pd) e Marco Floridi (Fdi). "Un bel momento di unità e coesione – afferma l’amministrazione comunale in una nota - che riveste una particolare importanza perché dimostra come nei momenti di criticità ed emergenza ci si raccolga tutti attorno alla propria comunità". "La Giunta e i Consiglieri comunali - continua la nota - si sono dichiarati soddisfatti per il raggiungimento della sintonia tra maggioranza e minoranza volta ad un bene comune. E’ stata sottolineata l’importanza di mantenere un atteggiamento unitario e costruttivo anche per il futuro". A fronte di 1 milione e 400mila euro di Cas (Contributo autonoma sistemazione), ad oggi già erogati, l’azione più concreta votata all’unanimità dal Consiglio Comunale di oggi è la variazione di bilancio di 1 milione e 200.000 euro che, a distanza di un anno esatto dall’evento calamitoso, prevede l’inserimento della ricostruzione della scuola primaria di Pierantonio nel piano triennale delle opere pubbliche".