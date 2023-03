Ricostruzione, il nodo dei tempi "In quattro anni dovremmo riuscire a riparare i danni inflitti dal sisma"

Quattro anni: tanti ne occorreranno per la riparare i danni del terremoto del 9 marzo in tutto il cratere colpito dal sisma. Parola dell’assessore regionale alla Protezione civile Enrico Melasecche, che durante una diretta televisiva organizzata dalla eugubina Trg sottolinea: "Possiamo contare sull’esperienza dei terremoti passati, per cui la ricostruzione potrà avvenire in quattro anni, guadagnandone 2 o 3 rispetto alle procedure seguite per i sismi che hanno interessato l’Umbria". La speranza di venirne fuori alla svelta sta nel riconoscimento dello stato di emergenza, su cui sta lavorando il ministro competente Nello Musumeci. "Attendiamo la risposta del Governo che arriverà tra qualche giorno, rimarca Melasecche –. La Regione ha chiesto 350 milioni da investire nell’umbertidese, dove si attende la fetta più grossa e nel perugino; secondo il sindaco Luca Carizia "per ristrutturare i 165 edifici inagibili dislocati tra Pierantonio, Pian D’Assino e Montecorona serviranno almeno 200 milioni". Una cifra enorme visto che il Comune ha un bilancio di 17 milioni di euro. Intanto l’ente ha già stanziato circa 150mila euro, (intaccando quasi del tutto il fondo di riserva) per garantire ai circa 160 studenti di Elementari e Medie di Pierantonio, inagibili, il proseguimento dell’anno scolastico. La Regione con uno stanziamento straordinario ha garantito l’erogazione dei pasti agli sfollati ed il trasporto scolastico. Delle 450 persone sfollate nella zona di Pierantonio (679 in tutto il cratere), 400 hanno trovato una sistemazione presso parenti o in affitto, mentre circa 50 persone - per lo più stranieri, sono ancora alloggiati presso la palestra della frazione. Per tutti c’è l’attesa dei fondi Cas, Contributo per l’Autonoma Sistemazione. Racconta infatti Jessica: "Ora vivo in affitto in un agriturismo di Montecastelli. I miei figli stanno al momento con il mio ex marito. Chiedo un aiuto immediato". Le fa eco un’altra pierantoniese sfollata: "Io e tutte le famiglie che stavano nel mio palazzo siamo fuori casa. Siamo preoccupati, abbiamo perso tutto e stiamo perdendo la speranza".

Pa.Ip.