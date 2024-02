ricordare i deportati

FOLIGNO Ecco le ‘pietre d’inciampo’. Si tratta di particolari sampietrini con una targa in ottone lucente, che spiccano tra tutti gli altri creando un inciampo metaforico, nella memoria e nella storia. Sulla loro superficie sono riportati, infatti, i nomi delle vittime delle persecuzioni nazifastiste, i luoghi di vita e le date di nascita e morte. Il progetto è partito dal 1995 in Europa grazie all’artista tedesco Gunter Demnig. A Foligno l’avvio c’è stato con la mozione presentata dal consigliere comunale Mario Gammarota, poi approvata all’unanimità. Il comitato tecnico formato da associazioni e storici, ha individuato i primi otto nominativi da incidere e ricordare, come l’avvio di un percorso che dovrà commemorare tutti i 24 deportati che furono arrestati a Foligno il 3 febbraio 1944. L’inaugurazione, infatti, avverrà sabato prossimo alle 10.30 con le prime otto. Interverranno il sindaco , Stefano Zuccarini, le associazioni coinvolte come Aned (Associazione nazionale ex deportati) Umbria, Anpi, Officina della Memoria, Rotary Club e Unesco (che ha patrocinato l’evento). Gli studenti dell’Istituto ‘Leonardo da Vinci’ ricorderanno gli otto deportati: Franco Santocchia (Viale Marconi), Luigi Olivieri (Rasiglia), Lino Spuntarelli (Piazza Giacomini), Vincenzo Salcito e Antonio Salcito (Viale Mezzetti nei pressi della caserma Gonzaga), Franco Pizzoni (Piazza San Domenico), Giacomo Melelli (Piazza Faloci Pulignani), Augusto Bizzarri (Via Scandolaro).