Ricordando Daniela e Margherita

"Il dolore per l’uccisione di Margherita e Daniela è un dolore che non verrà dimenticato. Oggi, a undici anni di distanza dal quel tragico giorno, siamo qui a onorarne la memoria, ricordando il loro impegno silenzioso e il lavoro svolto con attenzione e sensibilità, ed a esprimere ancora una volta come comunità regionale il nostro affetto ai loro familiari e ai loro colleghi".

Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenendo ieri alla commemorazione delle due dipendenti regionali uccise il 6 marzo 2013 sul posto di lavoro. Una cerimonia breve, di fronte alla targa che ne ricorda il sacrificio, posta nell’atrio della sede regionale del Broletto, sotto la quale sono stati deposti un cesto di rose rosse e mimosa e uno di fiori primaverili. Erano presenti i familiari delle vittime, moltissimi dipendenti regionali tra cui colleghe e colleghi di Margherita Peccati e Daniela Crispolti, e diversi membri della Giunta regionale. E proprio attraverso il ricordo di Daniela e Margherita la tesei, anche in questa occasione, ha voluto ringraziare tutti i dipendenti pubblici che ogni giorno svolgono le loro funzioni con dedizione, a favore della comunità.

Per la presidente Tesei "l’impegno del settore pubblico, spesso denigrato, è invece un valore su cui dobbiamo continuare a credere e su cui basare la nostra azione quotidiana. Dobbiamo agire al meglio e con la stessa passione e responsabilità che Daniela e Margherita hanno sempre messo nel loro lavoro, affinché vi sia sempre maggior rispetto e si superino i luoghi comuni nei confronti delle istituzioni e di tutti coloro che vi lavorano".