Riconsegnato dai carabinieri alla Biblioteca civica storico testo rubato

Recuperato e riconsegnato dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale alla Biblioteca civica di Palazzo Eroli uno storico volume che era stato rubato. Denunciato per ricettazione dalla magistratuira di Spoleto il titolare della libreria antiquaria in cui il testo era in vendita. La restituzione della settecentina, intitolata “La caduta del Velino nella Nera presentata a N.S. Pio Sesto da Francesco Carrara segretario del Concilio”, edita a Roma nel 1779 e il cui autore è lo stesso cardinale Carrara, è avvenuta nello storico palazzo narnese. Il valore del volume è di circa 1500 euro. Presenti alla riconsegna Michele Tonielli, responsabile dell’Archivio comunale, il suo predecessore, Roberto Nini, archeologo medievalista che fu tra gli scopritori della Narni Sotterranea, il capitano Laura Protopapa, responsabile dell’Arma di Amelia. "L’attività d’indagine che ha consentito di recuperare, oltre al libro restituito alla città di Narni, anche altre opere bibliografiche di dubbia provenienza e per le quali sono in corso le necessarie verifiche per risalire ai fondi librari - spiegano i carabinieri del Nucleo patrimonio culturale – , ha preso avvio da uno dei tanti controlli amministrativi svolti dai militari, impegnati a mantenere monitorato il commercio dei beni culturali di natura archivistica e libraria, alla ricerca di documenti storici e testi antichi indebitamente sottratti in danno di fondi pubblici ovvero dichiarati, per la loro valenza culturale, d’interesse storico". L’illecita provenienza del libro è stata confermata dalla presenza della denuncia di furto nella “Banca dati dei beni culturali i sottratti”, il database dell’Arma in cui sono censite tutte le opere d’arte denunciate rubate e da ricercare. L’ulteriore conferma circa la proprietà del libro è arrivata, in prima battuta, dalla relazione tecnica della Soprintendenza e quindi dal riconoscimento del direttore della Biblioteca civica.