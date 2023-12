Riconoscimento dall’Unicef: "Amica dei bambini"

UMBERTIDE - L’elementare G. Di Vittorio si riconferma “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi“. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito in occasione dell’annuale appuntamento organizzato dall’ Unicef - Comitato regionale Umbria e nell’ambito della più ampia iniziativa “Una luce sui diritti“ che dal 20 novembre all’11 dicembre coinvolge scuole, associazioni ed enti attraverso la promozione di attività che mettono al centro i bambini e i loro diritti. Presenti alla consegna dell’attestato la dirigente Raffaella Reali, la presidente di Unicef Umbria Iva Catarinelli, della referente regionale di “Scuola amica“ Angela Monaldi, la docente responsabile del progetto Chiara Ruggeri, il professor Vittorio Raggi, già docente della facoltà perugina di Agraria e sostenitore di iniziative Unicef. "La nostra scuola per l’undicesimo anno consecutivo ottiene questo prestigioso riconoscimento – ha detto la dirigente Reali – e per noi è un momento di grande valore, perché significa che i nostri percorsi tengono accesa una luce sui diritti dei bambini. C’è bisogno di tanta collaborazione, parola che insieme al rispetto sono importanti e a cui noi teniamo molto perché sono elementi di cura che caratterizzano la nostra vita e l’educazione delle nuove generazioni". "Un grazie va a tutti i bambini e alla scuola per il grande lavoro che sta portando avanti – ha detto la presidente Catarinelli –; siamo soddisfatti perché stanno crescendo le scuole e i Comuni che aderiscono al nostro progetto".

Pa.Ip.