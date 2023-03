Riconosce e denuncia i suoi aggressori

Avevano aggredito un uomo, poi si erano dati alla fuga, ma la vittima li riconosce e li denuncia alla polizia. Il fatto è accaduto qualche giorno fa quando gli agenti del commissariato di Città di Castello sono intervenuti in via Santa Croce, in centro storico, da dove era giunta una chiamata che segnalava una violenta lite in corso. Appena arrivati, i poliziotti avevano constatato che la situazione si era calmata e che nessuno aveva bisogno del 118 tuttavia avevano acquisito i primi elementi. La vittima del litigio, un cittadino di origine algerina, aveva raccontato che, a seguito di una discussione, era stato aggredito da altri due uomini che l’avevano percosso con calci e pugni. Ferito, si era poi recato all’ospedale di Città di Castello dove, al termine degli accertamenti e delle cure del caso, gli erano state riscontrate lesioni per contusioni e traumi guaribili in due settimane.

Dopo qualche giorno l’uomo ha poi deciso di denunciare l’accaduto. Si è rivolto negli uffici di polizia dove ha sporto querela nei confronti dei due uomini, riconosciuti come gli autori dell’aggressione. Per questo motivo, un quarantatreenne e un quarantaduenne sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Viene loro contestato il reato di lesioni personali. Gli agenti del commissariato intanto proseguono le indagini finalizzate ad accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità.