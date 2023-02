“Ricettazione di beni culturali“, denunciato un sessantunenne Nella sua casa reperti archeologici di cui non ha fornito spiegazioni

Nascondeva in casa numerosi reperti archeologici di origine etrusca e di provenienza antica della Magna Grecia: denunciato un uomo di 61 anni accusato di ricettazione. I carabinieri della compagnia di Spoleto, coordinati dal capitano Teresa Messore, sono intervenuti all’interno di un’abitazione privata rinvenendo diverso materiale, di varia natura, come vasi, piccoli contenitori utilizzati nell’antichità, monete e oggettistica varia che non ha lasciato dubbi sulla provenienza antica, ritenendo alcuni di questi materiali verosimilmente prossimi all’VIII secolo a.c..

L’attività “chirurgica“ posta in essere dai carabinieri di Cerreto di Spoleto è stata contraddistinta dall’intervento attento e specialistico del Nucleo Tutela Patrimonio culturale di Perugia che ha provveduto ad effettuare un pronto repertamento di tutta l’oggettistica posta sotto sequestro, catalogata individualmente per poi procedere alle successive verifiche nella banca dati di tutti i reperti trafugati, oggetto di furto e immessi sul mercato parallelo di vendita a cura di spregiudicati compratori. I carabinieri dopo le opportune verifiche hanno proceduto a deferire in stato di libertà all’autorità giudiziaria il 61enne, trovato nella disponibilità di tutto il materiale sottoposto a sequestro. L’individuo dovrà rispondere dell’ipotesi di reato “ricettazione di beni culturali“. Le indagini proseguiranno, partendo proprio dal singolo repertamento degli oggetti fino ad una compiuta classificazione di tutti i materiali per la corretta collocazione geo-temporale, e quindi utile a descrivere dettagliatamente l’origine. La persona oggetto del controllo non è stata in grado di giustificare il possesso dei diciotto reperti.