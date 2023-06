Ricerca sulla salute di prossimità Criticità nei servizi socio-sanitari

TERNI Presentato il progetto di ricerca condotto da Euricse sulla “salute di prossimità“, finanziato dalla Fondazione Carit con il bando della ricerca scientifica. “Lo studio Euricse ha identificato tre principali ambiti di criticità nei servizi socio-sanitari a Terni e Narni – è stato rilevato – . Si è evidenziata la mancanza di meccanismi strutturati per individuare tempestivamente bisogni e risorse, limitando così la capacità di programmazione per rispondere a bisogni in continua evoluzione. In secondo luogo, la natura prestazionale del sistema di assistenza domiciliare e la separazione tra l’ambito sociale e sanitario ostacolano la personalizzazione degli interventi e la prontezza delle risposte. C’è ancora molto da fare per sviluppare una prossimità intesa come conoscenza approfondita della persona e del suo contesto di vita. Infine, i processi di progettazione e affidamento dei servizi risultano poco partecipativi e basati principalmente su gare d’appalto, compromettendo la collaborazione tra l’amministrazione e il Terzo settore e la flessibilità delle risposte".