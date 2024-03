Ricerca storica e Agenda 2030 “Nutrimento”: via sostenibile

Il nostro percorso di Educazione civica, incentrato su nutrimento e sostenibilità, ci ha permesso di trattare l’alimentazione da varie prospettive. Volendo partire prima dalla storia del territorio, ci siamo rivolti al prof. Giuseppe Tufo, studioso di storia locale, per saperne di più sulle abitudini alimentari dei nostri antenati. Il centro di Arna (nome antico di Ripa, frazione di Perugia) si trovava a Civitella, qui aveva raggiunto il suo massimo splendore in epoca romana divenendo municipium e in seguito sede vescovile, per poi scomparire a seguito della distruzione operata dai Goti; la ripresa avvenne solo nel XIII sec. quando fu costruito il castello sulla cima del colle di Ripa.

Dopo la Guerra del sale (1540) Perugia perse la sua autonomia e da città fiorente e commerciale divenne un passivo centro amministrativo. Nobili e ricchi spostarono interessi e capitali verso l’agricoltura acquistando terreni nel contado e in particolare a Ripa, che si trasformò così in un povero borgo agricolo. Diverse informazioni su agricoltura e alimentazione tra ’500 e ’700 sono riportate in alcuni registri parrocchiali dell’epoca conservati nella Biblioteca Palmira Federici di Ripa. Abbiamo scoperto che si coltivavano grano, orzo, spelta e che il vino era considerato il migliore del contado. I contadini si nutrivano soprattutto di pane nero fatto di orzo, spelta o avena; eccezionalmente nelle feste si mangiava quello bianco di farina altrimenti destinato alla città. Al pane accompagnavano uova, formaggio, talvolta carne di piccione. I legumi più diffusi erano le fave con le quali si faceva il macco (polenta), si mangiavano anche fagioli dall’occhio. Molto consumato il pesce del Chiascio (cavedani, barbi, lasche) e in quaresima il baccalà. Sulle mense dei sacerdoti, invece, abbondava anche la carne (salsicciotti, agnelli e vitella), anche i nobili non si facevano mancare nulla. Ci siamo recati spesso in biblioteca per dare un’occhiata ai registri e abbiamo scoperto altri interessanti volumi sul tema dell’alimentazione, come Mangiare sano per vivere meglio, guida pratica per una sana alimentazione, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, manuale storico di cucina di Artusi. Scoprire come ci si alimentava un tempo è fondamentale per conoscere le nostre radici culturali. Ogni anno il passato rivive nel mese di giugno grazie al “Palio arnense”, curatissima rievocazione storica del XVI secolo, durante la quale sono proposte pietanze e cibi caratteristici dell’epoca.