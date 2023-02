Riccardo Lestini “torna a casa“ La prima sul palco di Passignano

“Tre a Due“, lo spettacolo teatrale di e con Riccardo Lestini andrà in scena nella sua prima assoluta sul palcoscenico di Passignano. Così lo scrittore, attore e regista passignanese chiuderà un cerchio sulla trilogia con cui ha raccontato l’Italia tra gli anni ’60 e gli anni ’80. Questo nuovo monologo, come spiegato dallo stesso autore a La Nazione, "fa riferimento alla leggendaria partita Italia-Brasile dell’82 ma non è solo il racconto di quella partita che in qualche modo diventa un sottofondo basilare per raccontare l’Italia sul fiorire degli anni ’80". Così Lestini chiude una trilogia che era iniziata con gli anni ‘60 e le canzoni di “Arrivederci amore ciao“, gli anni ’70 erano stati narrati attraverso i giorni drammatici del sequestro e del delitto dell’onorevole Moro con “Eseguendo la sentenza“ e adesso una nuova narrazione a ricomporre il tassello mancante.

"Mi sono reso conto – le parole di Lestini – che tutti quelli che erano vivi in quel momento si ricordano cosa stessero facendo nelle loro vite. L’Italia che usciva dagli anni di piombo e approdava vero un momento spavaldo e di benessere. Porto in scena sei storie che culminano proprio nei 90 minuti in cui si gioca la partita e contemporaneamente loro si giocano momenti decisivi delle loro vite… quando i protagonisti sono stati in qualche modo anche loro eroi come i giocatori sul quel campo". E infatti il sottotitolo dello spettacolo è proprio “Quando eravamo eroi“. "Tra tutte le cose che ho fatto – spiega Lestini – questa è la più autobiografica, poiché io quel giorno me lo ricordo bene avevo sei anni, e una di quelle storie vede protagonista proprio un bambino di sei anni, nato e cresciuto in collina, come me, nato e cresciuto a Castel Rigone". Periodo impegnativo per l’insegnante fiorentino di adozione che sta anche presentando la sua ultima opera nelle librerie, i un saggio "che – rivela l’autore – ha anche un collegamento con questo spettacolo".

"People are strange, un poeta di nome Jim Morrison" analizza i testi dell’artista dei Doors, un tema che avevo dentro da sempre e che oggi è probabilmente la mia creatura più attesa e che sostanzialmente è anch’esso un ritorno alle radici". La prima assoluta che Lestini porta "a casa sua", nell’ambito del cartellone della stagione teatrale organizzata dalla Compagnia Teatrale il Gorro si terrà venerdì alle 21 all’autorium Urbani, per info e biglietti: 3280518066.

Sara Minciaroni