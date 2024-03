Ricavi operativi aumentati di 2,3 milioni. Il sistema extra-Umbria Gesenu ha chiuso il 2022 con un aumento dei ricavi operativi e un margine operativo lordo in calo. La gestione finanziaria è positiva, ma il risultato di esercizio è leggermente inferiore rispetto all'anno precedente. La situazione patrimoniale mostra un aumento dei crediti e dei debiti, dovuti anche a un nuovo finanziamento. Le commesse in corso sono in varie località, con un totale di 746 dipendenti.