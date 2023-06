Ricalcolo dei voti ’Corrente’ cede un seggio al Pd

UMBERTIDE – Brutta sorpresa post elezioni per il movimento ’Corrente’ che, vittima del riconteggio, ha perso un seggio in favore del Partito Democratico. Una notizia ufficializzata ieri che vede i Dem salire a quattro posti in consiglio comunale, mentre Corrente scende da due ad uno. Tutto ciò per soli due voti. La Commissione elettorale centrale, dopo il ballottaggio, ha proceduto al riconteggio dei voti di lista controllando i verbali stilati dopo il primo turno. In base al ricalcolo, il movimento di Federico Rondoni (nella foto) ha perso cinque voti, passando da 1.049 suffragi a 1.044; la lista Dem ha invece riconquistato tre voti passando da 1.932 a 1.935 consensi.

Da qui lo scatto dei consiglieri: uno in più al PD, Spartaco Montanucci, ed uno in meno a Corrente, che perde Enrica Berta e resta in consiglio con solo candidato sindaco Federico Rondoni (foto). Per la maggioranza tutto confermato: quattro i consiglieri di Fratelli d’Italia, ovvero Annalisa Mierla (che rinominata vicesindaco lascia il posto ad Antonio Molinari, che rientra dopo 9 anni), Lorenzo Cavedon, Giovanna Monni e Marco Floridi. Tre rappresentanti per "Umbertide per Carizia sindaco": l’assessore riconfermato Alessandro Villarini (che cede il posto a Nicola Moretti), Giulia Medici e Silvia Cecchetti; tre seggi per la Lega: l’assessore Francesco Cenciarini (che cede il posto a Giovanni Dominici), Alessio Ferranti e Alessio Silvestrelli. Il centrosinistra vede eletti Sauro Anniboletti, Filippo Corbucci, Tiziano Riberti, Tommaso Fiorucci e Spartaco Montanucci. A rappresentare Corrente Federico Rondoni.

Pa.Ip.