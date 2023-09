Riattivazione del Tribunale: mozione respinta in Regione

ORVIETO - "Durante la seduta del Consiglio regionale ho chiesto l‘inserimento all‘ordine del giorno di una mozione urgente per la riattivazione del Tribunale di Orvieto e delle sezioni distaccate di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi, ma la sinistra lo ha impedito". Così il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega). "Si tratta - spiega Mancini - di un’iniziativa che ho intrapreso dopo la richiesta di aiuto da parte dei sindaci che hanno coinvolto in questa battaglia di civiltà giuridica i consiglieri regionali e i rappresentanti del Governo. In aula la maggioranza ha votato favorevolmente, ma tutti gli esponenti dell’opposizione hanno espresso voto contrario (Vincenzo Bianconi, Andrea Fora, Thomas De Luca, Simona Meloni, Fabio Paparelli e Donatella Porzi) o si sono astenuti (Michele Bettarelli), impedendo il raggiungimento dei due terzi necessari per proseguire la discussione". "Evidentemente - aggiunge - per i consiglieri di opposizione perpetrare qualche scorrettezza politica ai danni della maggioranza conta più delle esigenze dei territori".