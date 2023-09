Riattivazione dei tribunali minori. In Regione manca il numero legale

Riattivazione dei tribunali minori, il Consiglio regionale non vota la mozione presentata dal leghista Valerio Mancini per mancanza del numero legale a causa dell’assenza degli esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia. L’assemblea regionale aveva in realtà già approvato una mozione simile con la quale si impegnava la Regione ad attivarsi per il ripristino del tribunale di Orvieto di cui si era fatto promotore un altro consigliere leghista, Daniele Nicchi. La proposta di Mancini aveva invece ad oggetto la riattivazione del tribunale di Orvieto e delle sezioni distaccate di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi. Illustrando l’atto, Mancini aveva spiegato che "la mozione arriva dopo la richiesta di aiuto da parte dei sindaci che hanno coinvolto in questa battaglia di civiltà giuridica i consiglieri regionali e i rappresentanti del Governo. La soppressione degli uffici giudiziari di prossimità ha fortemente penalizzato cittadini e imprese, sempre più in difficoltà per l’accesso ai servizi della giustizia, sia per questioni prettamente geografiche, sia in termini di produttività. La situazione che si è venuta a creare non ha avuto risvolti negativi soltanto in termini di costi e disuguaglianza di accesso al servizio, ma ha costituito anche un grave vulnus per la tranquillità e la serenità della vita quotidiana dei cittadini. A distanza di oltre dieci anni, appare chiaro che l’oggettiva difficoltà di raggiungere gli uffici giudiziari da parte dell’utenza costituiscono giuste ragioni per una revisione del sistema organizzativo". Nel suo intervento Michele Bettarelli del Pd che ha sottolineato "l’ennesima brutta pagina scritta dalla destra umbra nel corso della seduta del Consiglio regionale. La maggioranza non è stata in grado di assicurare il numero legale determinando la sospensione e quindi il termine della seduta del Consiglio regionale".

Cla.Lat.