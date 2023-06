Riasfaltature e messa in sicurezza delle strade: ci sono 600mila euro

CITTA’ DI CASTELLO – Lavori di asfaltatura per 600mila euro sono in programma a Città di Castello in diverse zone tra cui le frazioni. Nuovo asfalto nella strada di Grumale e Badiali, via Cimarosa, via Falcone, via Ferrer, via Boccaccio, via Petrarca, la rotatoria tra viale Europa-viale Diaz e via Sauro, la zona industriale, strada San Donino e Via Hallgarten. "Gli interventi previsti – precisa l’assessore Riccardo Carletti – consistono sia nel recupero della funzionalità della pavimentazione stradale, sia nella messa in sicurezza di zone con alta intensità di traffico". Il Comune ha individuato i tratti stradali che presentano un degrado più elevato e definite le soluzioni tecniche ritenute più indicate. I lavori sono affidati alla ditta "Ricci srl" di Castiglion del Lago, ma verranno eseguiti dalla Lucos di Sansepolcro attraverso specifico subappalto.

L’importo complessivo è di 600mila euro. Fino al termine dei cantieri nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le 18, nelle strade oggetto degli interventi, vengono istituite modifiche alla viabilità.