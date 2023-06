"Riaprire subito i tre musei" L’assessore Varasano scosso ’La chiusura fa male alla città’

di Sofia Coletti

"E’ un fulmine a ciel sereno". L’assessore comunale alla cultura Leonardo Varasano commenta così il brutto colpo che all’improvviso si è abbattuto sulla città e sulle tre strutture, amatissime, della rete civica perugina: da ieri il Museo civico di Palazzo della Penna, la Cappella di San Severo con l’affresco di Raffaello e il Complesso Templare di San Bevignate sono eccezionalmente chiusi al pubblico. Impossibile visitarli in un momento d’oro, di grande vivacità e fermento, per le attività museali e il turismo cittadino, con l’estate e Umbria Jazz alle porte.

La chiusura è dovuta al fatto che Munus, la società che dal 2017 era concessionaria dei servizi per il pubblico e delle attività di valorizzazione del circuito museale del Comune, ha comunicato all’amministrazione l’improvviso e inaspettato recesso dai servizi di gestione dei musei. Tutto è precipitato in pochissimo tempo. Il contratto con Munus era scaduto e si era in una fase di proroga, con un nuovo bando già aperto per individuare il nuovo soggetto concessionario. Nei giorni scorsi era già arrivata al Comune la comunicazione da parte di Munus di un recesso immediato per ragioni organizzative e lì si era tentato di procrastinare la situazione il più possibile così da avere tempo per individuare un nuovo gestore. Giovedì sera l’annuncio definitivo: Munus lascia, i tre musei chiudono. E con loro le mostre temporanee di Palazzo della Penna .

E adesso cosa succede? "Bisogna trovare una soluzione il prima possibile. Dobbiamo riaprire i servizi essenziali, cioè i musei, verosimilmente senza il bar" dice senza mezzi termini l’assessore Varasano, che non nasconde le difficoltà del momento. "Non me lo aspettavo – ammette – , questi sono fatti che ricadono su tutta la città, vogliamo uscirne il prima possibile". Quanto ai tempi, "io spero in un orizzonte di 15 giorni, ci vorranno almeno due settimane per riaprire i nostri musei. Il tutto, tra l’altro, avviene in un momento molto felice: stavamo per dare i numeri, significativi, importanti e in crescita, soprattutto per la Cappella di San Severo che è stata inserito nel biglietto unico dei musei di Perugia. Renderemo noti questi risultati più avanti, una volta che si sarà chiusa questa fase delicata".

Intanto, da giovedì sera, si lavora davvero senza sosta negli uffici dell’assessorato alla cultura per trovare una soluzione. C’è grande amarezza, preoccupazione ma anche un fortissimo impegno "per riaprire il prima possibile i nostri musei", dice la dirigente Maria Luisa Martella. "Al momento – spiega – stiamo individuando le procedure, nel giro di qualche giorni si saprà dove orientarsi". E sottolinea "l’immenso dispiacere per le persone che hanno perso il lavoro e per gli ospiti della città che trovano i musei chiusi. Siamo immersi in problematiche complesse ma lavoreremo in modo strutturato e il più possibile tempestivo per restituire in tempi brevi ai cittadini e ai turisti i tre musei e le mostre temporanee".